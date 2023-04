Avvocato italiano ucciso da un auto a Tel Aviv. L'attentato della Jihad aumenta la tensione

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... trash_italiano : Tra i nomi dei concorrenti dell'#Isola dei Famosi saltati all'ultimo ci sarebbero anche quelli di Gianmarco Onestin… - pwk : 4° giorno di ban di #ChatGPT in Italia. Paesi nel mondo dove ChatGPT è bannato: 1. Russia 2. Cina 3. Iran 4. Core… - medicojunghiano : Attentato a Tel Aviv: ucciso Alessandro Parini, giovane avvocato romano. Feriti altri due italiani - La polizia con… - francofontana43 : Un italiano ucciso a Tel Aviv, due sorelle israeliane colpite a morte in Cisgiordania Alessandro Parini, 36 anni, a… - albertocaldana : RT @francofontana43: Tel Aviv. Attacco ai turisti Auto si lancia sulla folla. Muore un turista italiano, avvocato di 35 @dafrattini, @Corr… -

- La polizia israeliana ha confermato che l'autore dell'attentato terroristico di ieri sera a Tel Aviv in cui è stato ucciso il turistaAlessandro Parini, è un arabo israeliano di Kfar Kassem a nord est di Tel Aviv. Il nome del terrorista, secondo i media, è Yousef Abu Jaber di 45 anniL'unica vittima dell'attentato è un, Alessandro Parini , unromano di 36 anni, che si trovava a Tel Aviv per una vacanza. Morto anche l'attentatore, che secondo quanto riporta il ...... in Israele , dove ha perso la vita l'Alessandro Parini , 35enneromano. Lo ha riferito questa mattina l'ospedale Ichilov di Tel Aviv, come riporta il sito di Maariv, sottolineando ...

Attentato a Tel Aviv: ucciso Alessandro Parini, giovane avvocato romano. Feriti altri due italiani - La polizia conferma: l'autore dell'attacco è un arabo-israeliano - La polizia conferma: l'autore dell'attacco è un arabo-israeliano RaiNews

Sono cinque i feriti dell’attentato a Tel Aviv costato la vita all’italiano Alessandro Parini, avvocato romano 35enne in vacanza in Israele. Ucciso l’attentatore, il 44enne Yousef Abu Jaber. La Jihad ...Stanotte forti scontri, appello del presidente Herzog di fermare "immediatamente" la riforma. Annunciato uno sciopero generale. Università ferme. Il premier decide il passo indietro ma i partiti di ...