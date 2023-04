Avellino-Turris oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2022/2023 (Di sabato 8 aprile 2023) Tutte le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Avellino-Turris, match valevole per la trentaseiesima giornata del campionato italiano di Serie C 2022/2023. La squadra irpina è a secco di vittorie da tre turni ed ha bisogno di rialzare la testa per provare ad agganciarsi alla zona playoff. La compagine ospite, dal suo canto, dopo la sconfitta subita con la Fidelis Andria nella scorsa giornata, spera di ritrovare i tre punti per tenersi distante dalla zona playout. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 8 aprile alle ore 17:30 e sarà trasmessa in diretta su Eleven Sports, su Sky Sport e nella diretta Gol di Sky Sport. SITO LEGA PRO RISULTATI E CLASSIFICA ... Leggi su sportface (Di sabato 8 aprile 2023) Tutte le informazioni sulla, l’, latv e lodi, match valevole per la trentaseiesima giornata del campionato italiano di. La squadra irpina è a secco di vittorie da tre turni ed ha bisogno di rialzare la testa per provare ad agganciarsi alla zona playoff. La compagine ospite, dal suo canto, dopo la sconfitta subita con la Fidelis Andria nella scorsa giornata, spera di ritrovare i tre punti per tenersi distante dalla zona playout. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 8 aprile alle ore 17:30 e sarà trasmessa insu Eleven Sports, su Sky Sport e nellaGol di Sky Sport. SITO LEGA PRO RISULTATI E CLASSIFICA ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Fantacalciok : Avellino – Turris: diretta live e risultato in tempo reale - Calciodiretta24 : Avellino – Turris: diretta live e risultato in tempo reale - ottopagine : Avellino-Turris, i convocati di Rastelli: ritorna dopo 3 mesi Dall'Oglio #Avellino - usavellino1912_ : ?? ?????????????????? #AvellinoTurris ?? Serie C - Girone C ?? L’elenco diramato da mister Massimo Rastelli ??… - NapoliToday : #Calcio Turris, Fontana: 'Con l'Avellino mi aspetto un atteggiamento diverso. Rastelli? Ci lega una grande amicizia… -