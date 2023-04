Avellino-Turris, le probabili formazioni (Di sabato 8 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – Meno tre gare alla conclusione della regular season. L’Avellino, dopo la sconfitta con la Juve Stabia cerca punti nel match interno contro la Turris. Quest’ultima reduce della sconfitta in esterna (2-0) contro la Fidelis Andria. «Mancano 3 partite e dobbiamo provare a centrare l’accesso agli spareggi promozione». Chiaro il messaggio lanciato alla vigilia dal tecnico Massimo Rastelli. Quest’ultimo che dovrà fare i conti con una sfilza di assenze, tra queste Russo che ha rimediato la lesione del legamento crociato anteriore, atteso nei prossimi giorni l’intervento. Rientra a disposizione, quasi a sorpresa, Dall’Oglio. In chiave formazione si va verso il 4-2-3-1 per l’Avellino. Davanti a Pane, Moretti e Sottini visto che Auriletto potrebbe non farcela; Ricciardi a destra, rientra Tito ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 8 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minuti– Meno tre gare alla conclusione della regular season. L’, dopo la sconfitta con la Juve Stabia cerca punti nel match interno contro la. Quest’ultima reduce della sconfitta in esterna (2-0) contro la Fidelis Andria. «Mancano 3 partite e dobbiamo provare a centrare l’accesso agli spareggi promozione». Chiaro il messaggio lanciato alla vigilia dal tecnico Massimo Rastelli. Quest’ultimo che dovrà fare i conti con una sfilza di assenze, tra queste Russo che ha rimediato la lesione del legamento crociato anteriore, atteso nei prossimi giorni l’intervento. Rientra a disposizione, quasi a sorpresa, Dall’Oglio. In chiave formazione si va verso il 4-2-3-1 per l’. Davanti a Pane, Moretti e Sottini visto che Auriletto potrebbe non farcela; Ricciardi a destra, rientra Tito ...

