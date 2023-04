Avanzi di Pasqua: idee da riciclo (Di sabato 8 aprile 2023) Pasqua e Pasquetta sono un po’ come il Natale: fondamentalmente, si mangia. Ma dopo due giorni di abbuffate e cioccolata che si trascina per le case fino a Giugno, esistono diverse ricette da riciclo. Perché l’obiettivo e non sprecare, con un po’ di fantasia ecco cosa si può creare con gli Avanzi di Pasqua. Pane, colomba, dolci ma anche carne e frutta. Se vi è avanzata della colomba, oltre a servirla per la colazione, potete sfruttarla tagliandola a fette spesse circa un centimetro e tostarle in forno a 170 gradi per circa 10 minuti. Otterrete dei fantastici biscotti da inzuppare nel latte. Una colazione decisamente diversa dal solito almeno fino a quando vi dura la colomba. Avete del pane da consumare a breve termine? Tagliatelo a pezzetti e conditelo con olio, sale, pepe e rosmarino. Dopodiché cuocete in ... Leggi su distantimaunite (Di sabato 8 aprile 2023)e Pasquetta sono un po’ come il Natale: fondamentalmente, si mangia. Ma dopo due giorni di abbuffate e cioccolata che si trascina per le case fino a Giugno, esistono diverse ricette da. Perché l’obiettivo e non sprecare, con un po’ di fantasia ecco cosa si può creare con glidi. Pane, colomba, dolci ma anche carne e frutta. Se vi è avanzata della colomba, oltre a servirla per la colazione, potete sfruttarla tagliandola a fette spesse circa un centimetro e tostarle in forno a 170 gradi per circa 10 minuti. Otterrete dei fantastici biscotti da inzuppare nel latte. Una colazione decisamente diversa dal solito almeno fino a quando vi dura la colomba. Avete del pane da consumare a breve termine? Tagliatelo a pezzetti e conditelo con olio, sale, pepe e rosmarino. Dopodiché cuocete in ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ilSipontinoNet : ?? Come riutilizzare gli avanzi di Pasqua? ?? Ecco alcuni suggerimenti #TodoFood #ilsipontino - infoiteconomia : Avanzi uova di Pasqua, cosa fare? Come riciclare la cioccolata in modo creativo - Ririsgirlfriend : POV: sono passate due settimane e io sto ancora mangiando gli avanzi di cioccolato delle uova di Pasqua - lanenacolmuso : @poperinotv Tento una Sacher con gli avanzi dell'uovo di Pasqua (fondente). Ma è la prima volta, non garantisco il risultato ?? -