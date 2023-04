Autostrade | pochi investimenti e grandi dividendi

(Di sabato 8 aprile 2023) Avviaticantieri perché ci sono elementi che contrastano glipreventivati per 21 miliardi di euro. Nel frattempo, i soci si spartiscono 924 milioni di euro e i costi dei pedaggi aumentano. Il ministero dei Trasporti chiamato a mediare una situazione non facile

Avviati pochi cantieri perché ci sono elementi che contrastano gli investimenti preventivati per 21 miliardi di euro. Nel frattempo, i soci si spartiscono 924 milioni di euro e i costi dei pedaggi aum ...Vittima il conducente di un furgone: ha tamponato un camion. I due passeggeri che erano con lui non sono in pericolo di vita ...