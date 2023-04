Autonomia differenziata | confronto a Napoli tra imprese e politica

(Di sabato 8 aprile 2023) “Senza un Sud Italia che cresce in maniera forte non riusciamo a equilibrare il rapporto tra debito pubblico e pil. E se non regge l’Italia non regge l’Europa, per questo bisogna fermare la riforma dell’”. Lo ha detto Antonio #DAmato , presidente della Fondazione Mezzogiorno che, insieme all’Unione Industriali di, ha organizzato una riflessione sul tema “L’Italia al bivio tra Riforma dello Stato e”. “Bisogna – ha detto D’Amato – ridefinire cosa decidere al centro del Paese e cosa nella periferia e come farlo al meglio. Per questo dico che questa ipotesi di riforma diè sbagliata, perché richiama gli errori fatti con la riforma del titolo V della Costituzione fatta a colpi di pochi voti nel 2001 e che ha paralizzato la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PiramideRossa : RT @Cartabellotta: Stiamo andando verso una #sanità 'a doppio binario” con l’aggravante che le Regioni del Sud rischiano di diventare clien… - mrbassetti : RT @Cartabellotta: Stiamo andando verso una #sanità 'a doppio binario” con l’aggravante che le Regioni del Sud rischiano di diventare clien… - ClemensDaniela : RT @Cartabellotta: Stiamo andando verso una #sanità 'a doppio binario” con l’aggravante che le Regioni del Sud rischiano di diventare clien… - andrea_geissa : RT @Cartabellotta: Stiamo andando verso una #sanità 'a doppio binario” con l’aggravante che le Regioni del Sud rischiano di diventare clien… - OssaniAnna : RT @Cartabellotta: Stiamo andando verso una #sanità 'a doppio binario” con l’aggravante che le Regioni del Sud rischiano di diventare clien… -

L'offerta èin percorsi rivolti a due tipologie di persone, prevalentemente anziane o fragili, confunzionale conservata o con ridotta competenza funzionale.... nelle piazza, difronte alla Regione, per far capire alle persone le scelte sbagliate di questo governo di destra su tutti i fronti: sanità, fisco, scuola," sottolinea il ...Bragantini ci spiega che il presidenzialismo , la flat - tax e l'regionale, ovvero le proposte contenute nel programma di centrodestra e per cui la Meloni è stata elette, ...

Autonomia Differenziata. Calderoli incontra i presidenti dei Consigli regionali: “Chi non la vuole se ne assuma la ... Quotidiano Sanità

E se non regge l’Italia non regge l’Europa, per questo bisogna fermare la riforma dell’autonomia differenziata”. Lo ha detto Antonio #DAmato , presidente della Fondazione Mezzogiorno che, insieme ...“C’è in giro tanta voglia di fare, ma mancano segnali unificanti che diano un senso a questa disponibilità”. Alfiero Grandi, vicepresidente del Coordinamento per la democrazia costituzionale presiedut ...