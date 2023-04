Autodromo di Imola | via libera a matrimoni e unioni civili nella sala Ayrton Senna

(Di sabato 8 aprile 2023) Le coppie appassionate di corse non vorranno farsi sfuggire la possibilità di pronunciare il più tradizionale dei «Sì» a due passi dalla celebre pista, dove potranno poi farsi fotografare per l’album delle nozze. L’amministrazione comunale ha infatti trovato l’accordo con l’-Faenza Tourism Company per far celebrareall’didedicata ad, il pilota brasiliano che perse la vita in un incidente su questo circuito nel 1994. Lasi affaccia su piazzaSelva da Silva, lo spazio di libero accesso ai cittadini dopo la torre d’ingresso all’. È una delle iniziative ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... _anna_ix : IN CHE SENSO CELEBRANO I MATRIMONI ALL'AUTODROMO DI IMOLA - direpuntoit : Matrimonio in pista: ora all'@autodromoimola è possibile grazie ad un accordo con il Comune: ecco cosa troveranno g… - uronsisvalle : RT @RaiNews: Turbomatrimoni nella motor valley, ci si potrà sposare all'interno dell'Autodromo Internazionale 'Enzo e Dino Ferrari'. E anch… - RaiNews : Turbomatrimoni nella motor valley, ci si potrà sposare all'interno dell'Autodromo Internazionale 'Enzo e Dino Ferra… - repubblica : Imola, il sogno degli appassionati di motori è realtà: potranno sposarsi all'autodromo Ferrari -

L'dicompie 70 anni, gli eventi in programma ...L'amministrazione comunale ha infatti trovato l'accordo con l'- Faenza Tourism Company per far celebrare matrimoni civili e unioni civili all'di, nella sala dedicata ad Ayrton ...La sala "Ayrton Senna" dell'didiventa un Ufficio di Stato Civile 'distaccato': ecco come funzioneranno i matrimoni in stile Formula ...

L'autodromo di Imola diventa sede per matrimoni e unioni civili, solo per coppie in pole position RaiNews

La sala “Ayrton Senna” dell'Autodromo di Imola diventa un Ufficio di Stato Civile 'distaccato': ecco come funzioneranno i matrimoni in stile Formula Uno ...Turbomatrimoni per coppie in pole position. L’Amministrazione comunale di Imola dà il via libera ai matrimoni e unioni civili in autodromo. Ma per qualcuno potrebbero essere anche considerati quasi “m ...