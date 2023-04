Auto sulla folla, le immagini dell'attentato a Tel Aviv (Di sabato 8 aprile 2023) Un turista italiano, Alessandro Parini, 35 anni di Roma, è stato ucciso sul lungomare di Tel Aviv in un attentato compiuto da un arabo - israeliano ... Leggi su video.gazzetta (Di sabato 8 aprile 2023) Un turista italiano, Alessandro Parini, 35 anni di Roma, è stato ucciso sul lungomare di Telin uncompiuto da un arabo - israeliano ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Capezzone : Partono male, anzi malissimo i giornali che titolano “Auto sulla folla”. No, non è l’auto che da sola è andata sull… - Agenzia_Ansa : Auto sulla folla a Tel Aviv, ucciso un turista italiano. Un veicolo è piombato sulla gente sul lungomare. L'autore… - Tommasocerno : Un attentato terroristico di matrice islamista non può essere definito 'auto sulla folla'. Non in un Paese che fa g… - canedicasa1 : RT @Capezzone: Partono male, anzi malissimo i giornali che titolano “Auto sulla folla”. No, non è l’auto che da sola è andata sulla folla.… - danylpr : RT @Capezzone: Partono male, anzi malissimo i giornali che titolano “Auto sulla folla”. No, non è l’auto che da sola è andata sulla folla.… -