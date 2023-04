Auto si ribalta | 24enne incastrata tra le lamiere

(Di sabato 8 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoMercogliano (AV) – I Vigili del Fuoco di sono intervenuti a Torrette di Mercogliano, nei pressi della rotonda vicino al casellostradale, per un incidente stradale che ha visto coinvolta una solavettura, la quale sbandava e siva. Alla guida dell’una ragazza di 24 anni originaria di Pietrastornina che rimaneva bloccata nell’abitacolo. La stessa dopo essere stata liberata veniva affidata ai sanitari del 118 intervenuti i quali la trasportavano presso l’ospedale Moscati di Avellino per essere sottoposta a cure mediche. Il veicolo incidentato è stato messo in sicurezza. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... lacittanews : Dramma a Firenze, dove il pensionato 77enne Siliano Fallani ha perso la vita a seguito di un pericoloso scontro tra… - VoceDelTrentino : Finisce fuori strada con l’auto e si ribalta, feriti una donna e un bambino di 8 mesi - - GDS_it : Ancora un incidente in viale Regione Siciliana a Palermo prima dello svincolo per Belmonte Chiavelli. Un'auto con t… - talentosprecato : Attentato terroristico a Tel Aviv/ Folle gesto di folli su Un auto che correndo sul lungomare investe i passanti, p… - lios_1926 : RT @ultimoranet: #Israele, auto investe i passanti sul lungomare di Tel Aviv, si ribalta e l'aggressore spara sulla folla: un morto e sei f… -

È finito con la sua Jeep Renegade su altre automobili parcheggiate distruggendole; per l'impatto il mezzo si è ribaltato, ma il conducente è riuscito comunque a darsela a gambe. Il fatto è accaduto ...Ancora un incidente in viale Regione Siciliana a Palermo prima dello svincolo per Belmonte Chiavelli. Un'con tre persone all'interno si è ribaltata intorno alle 21 di ieri sera. L'si è cappottata per cause ancora da accertare senza che fossero coinvolte altre vetture. Necessario l'intervento dei vigili del fuoco che sono stati allertati per liberare i feriti rimasti ...ALA . Momenti di paura nel pomeriggio di oggi (venerdì 7 aprile) lungo la Sp90 a Chizzola , nel territorio comunale di Ala : il conducente di un'ha perso il controllo del suo mezzo , che si è in seguito ribaltato finendo fuori strada tra i vigneti affianco alla carreggiata. La causa dell'incidente non è chiara e sul posto si sono ...

Incidente stradale in via Minarda, auto si ribalta in un fosso ... Forlì24Ore

Dramma a Firenze, dove il pensionato 77enne Siliano Fallani ha perso la vita a seguito di un pericoloso scontro tra automobili avvenuto nella mattinata di ieri, venerdì 7 Aprile.Ancora un incidente in viale Regione Siciliana a Palermo prima dello svincolo per Belmonte Chiavelli. Un’auto con tre persone all’interno si è ribaltata intorno alle 21 di ieri sera. L’auto si è ...