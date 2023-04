Auto inghiottita da una voragine in strada | salvo il conducente

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... anperillo : Basta una forte pioggia e #Napoli si ritrova sistematicamente con una o più voragini. Qui poco fa al Parco Comola R… - rep_napoli : Maltempo, auto inghiottita da una voragine al parco Comola Ricci: salvato 87enne [aggiornamento delle 15:25] - MariellaMio : Ecco #Napoli dopo un temporale , io passo da lì con lo scooter ogni giorno , aiutooooooooooooooooooooooooooo… - Luxgraph : L'auto con la famiglia viene inghiottita da una voragine piena di acqua bollente #corriere #news #2022 #italy… - lnotarantonio : RT @anperillo: Basta una forte pioggia e #Napoli si ritrova sistematicamente con una o più voragini. Qui poco fa al Parco Comola Ricci. Ing… -

Neve sul ...... nelle televisioni e sui giornali e sui social, e qualche mese dopo invece scompare,... i lavoratori escono e l'incontro si tiene attraverso i cancelli - FOTO Nell'sospetta quattro ...Poiché la donna non era in casa, decide di dormire insperando che ritorni . Il giorno prima, c'è un uomo che chiede notizie di Greta ai vicini. Se non era Gabriele, chi era quell'uomo Rimane ...

Maltempo a Napoli, auto inghiottita da una voragine | FOTO NapoliToday

NAPOLI – Poco fa si è abbattuta su Napoli e provincia una vera e propria bomba d’acqua che sta causando numerosi danni. Al corso Vittorio Emanuele è sprofondato parte del parco Comola Ricci, la voragi ...Nelle prime ore del pomeriggio un’auto è stata letteralmente inghiottita al parco Comola Ricci. Si tratta di una vettura di tipo Twingo di colore blu. A causa di un forte temporale una voragine si è ...