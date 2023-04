Auto in fiamme durante la marcia, momenti di paura per una coppia (Di sabato 8 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoAtripalda (AV) – I Vigili del Fuoco di Avellino sono intervenuti sull’Autostrada A16, Napoli – Canosa, al Km. 48,900 in direzione Canosa, nel territorio del comune di Atripalda, per un incendio di un’Autovettura in transito. Infatti i due coniugi a bordo dell’Auto, provenienti da Formia e diretti a Trani, hanno fatto appena in tempo ad abbandonare l’Auto quando si sono accorti della fuoriuscita di fumo e fiamme dal vano motore. Le fiamme che hanno avvolto il veicolo sono state spente, e per la coppia oltre un comprensibile spavento nessuna conseguenza. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di sabato 8 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoAtripalda (AV) – I Vigili del Fuoco di Avellino sono intervenuti sull’strada A16, Napoli – Canosa, al Km. 48,900 in direzione Canosa, nel territorio del comune di Atripalda, per un incendio di un’vettura in transito. Infatti i due coniugi a bordo dell’, provenienti da Formia e diretti a Trani, hanno fatto appena in tempo ad abbandonare l’quando si sono accorti della fuoriuscita di fumo edal vano motore. Leche hanno avvolto il veicolo sono state spente, e per laoltre un comprensibile spavento nessuna conseguenza. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

