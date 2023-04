Auto contro la folla a Tel Aviv | morto l’italiano Alessandro Parini

(Di sabato 8 aprile 2023) Un turista italiano, il 35enne romano, è rimasto ucciso e diverse altre persone ferite, tra cui altri due connazionali, da un veicolo che è piombato sullache passeggiava sul lungomare della città israeliana. L'attentatore, una volta uscito dall'avrebbe tentato di sparare sulla. L'uomo è stato poi ucciso dalla reazione delle guardie di sicurezza. Hamas non ha rivendicato l’attacco, ma attraverso il suo portavoce Abdel Latif Qanua ha parlato di una "operazione di alto livello nel cuore della entità sionista, a Tel".Un attacco con armi da fuoco effettuato nella zona del lungomare di Tel. La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, segue "con apprensione" gli aggiornamenti "sugli attentati a Telche hanno ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Italia : Auto contro la folla a Tel Aviv, morto un turista italiano ?? - Tiziana_DR : L’attentatore di #TelAviv era un cittadino arabo israeliano che si è scagliato a tutta velocità con l'auto sul lung… - Shamayim2 : RT @Tiziana_DR: L’attentatore di #TelAviv era un cittadino arabo israeliano che si è scagliato a tutta velocità con l'auto sul lungomare co… - antennatre : SANTA MARIA DI SALA | CON L’AUTO CONTRO UN ALBERO, GRAVE AUTOMOBILISTA - nicvaccani : RT @Tiziana_DR: L’attentatore di #TelAviv era un cittadino arabo israeliano che si è scagliato a tutta velocità con l'auto sul lungomare co… -

"Sono arrivato sul posto e ho visto un'ribaltata e una ragazza di 17 anni sdraiata lì di fianco, con ferite alla testa, all'addome e sugli arti", ha raccontato Yosef Kurdi , uno dei primi medici ...Un altro italiano sarebbe tra le varie persone rimaste ferite. Una persona è morta e molte altre sono rimaste ferite a Tel Aviv, dopo che un'si è scagliatai pedoni sul lungomare. L'uomo alla guida dell', un arabo israeliano, sarebbe stato ucciso mentre cercava di sparare dopo aver travolto le persone. Stando a quanto ...Secondo le prime ricostruzioni l'aggressore avrebbe lanciato l'che guidavaun gruppo di pedoni in Kafmann Street, prima di perdere il controllo del mezzo e ribaltarsi nel parco Charles ...

Con l'auto contro un silos che li schiaccia, tre morti Agenzia ANSA

Esprimo ferma condanna contro il terrorismo e vicinanza alle famiglie. La Farnesina è al lavoro. — Antonio Tajani (@Antonio_Tajani) April 7, 2023 Un'auto si è scagliata contro i pedoni sul lungomare ...l'auto usata per l'attentato. Hamas e la Jihad islamica non hanno mancato di manifestare la loro soddisfazione per l'attacco definito "un'operazione di alto livello". Cisgiordania, blindati israeliani ...