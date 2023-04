Aurora Ramazzotti e il piccolo Cesare, la prima foto insieme fuori dalla clinica con papà Goffredo Cerza (Di sabato 8 aprile 2023) Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza sono diventati genitori per la prima volta del piccolo Cesare. Il parto è avvenuto lo scorso 30 marzo in una clinica in Svizzera, la stessa clinica in cui in passato sono nate proprio Aurora e la mamma, ora neo-nonna, Michelle Hunziker. Ora Aurora e Goffredo sono tornati a casa a Milano e stanno assaporando giorno dopo giorno la gioia di essere diventati genitori. Il settimanale Chi ha immortalato il momento in cui i due innamorati hanno lasciato la struttura insieme al piccolo Cesare e si sono diretti verso casa. Aurora, Goffredo e ... Leggi su newscronaca.myblog (Di sabato 8 aprile 2023)sono diventati genitori per lavolta del. Il parto è avvenuto lo scorso 30 marzo in unain Svizzera, la stessain cui in passato sono nate proprioe la mamma, ora neo-nonna, Michelle Hunziker. Orasono tornati a casa a Milano e stanno assaporando giorno dopo giorno la gioia di essere diventati genitori. Il settimanale Chi ha immortalato il momento in cui i due innamorati hanno lasciato la strutturaale si sono diretti verso casa.e ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... trash_italiano : È nato Cesare, figlio di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza ???? - RadioItalia : Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza sono diventati genitori! È nato il piccolo Cesare ?? Congratulazioni ragazzi! - infoitcultura : Aurora Ramazzotti, le prime parole: “La cosa più emozionante in questo momento” - infoitcultura : Aurora Ramazzotti: le prime emozioni, e fatiche, dell'allattamento - andreastoolbox : Aurora Ramazzotti e i tantissimi regali per il figlio: 'Ha già più scarpe di me' #Ramazzotti #Aurora #e #tantissimi… -