Attentato Tel Aviv, Tajani a Sky TG24: "Salma Parini presto in Italia" (Di sabato 8 aprile 2023) La Salma di Alessandro Parini, l'avvocato 35enne di Roma morto nell'Attentato di ieri sera a Tel Aviv, in Israele, "dovrebbe rientrare nei prossimi giorni in Italia". Lo ha detto a Sky TG24 il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani sottolineando la "vicinanza del governo" alla famiglia e ricordando di aver "parlato a lungo con il padre" della vittima. Leggi su tg24.sky (Di sabato 8 aprile 2023) Ladi Alessandro, l'avvocato 35enne di Roma morto nell'di ieri sera a Tel, in Israele, "dovrebbe rientrare nei prossimi giorni in". Lo ha detto a Skyil vicepremier e ministro degli Esteri Antoniosottolineando la "vicinanza del governo" alla famiglia e ricordando di aver "parlato a lungo con il padre" della vittima.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiorgiaMeloni : Profondo dolore e cordoglio per la morte di un nostro connazionale, Alessandro Parini, nell’attentato terroristico… - repubblica : Attentato a Tel Aviv, ucciso Alessandro Parini, 35enne romano. Italiano anche uno dei feriti. Rivendica la Jihad is… - elicoh1 : A nome del Governo di Israele e del popolo d'Israele, invio le nostre condoglianze alla famiglia e agli amici di Al… - GenahShirley : Hamas la definisce “un’operazione di alto livello” e si compiace per l’attentato di ieri sera a Tel Aviv sebbene i… - RedazioneLaNews : Attentato Tel Aviv, Tajani: 'Gli italiani feriti non sono gravi. Uno dei due sarà probabilmente dimesso tra poche o… -