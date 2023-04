Attentato Tel Aviv: salma di Alessandro Parini presto in Italia (Di sabato 8 aprile 2023) - Non destano preoccupazione gli altri Italiani feriti. La polizia israeliana non esclude che non si tratti di terrorismo Leggi su tg.la7 (Di sabato 8 aprile 2023) - Non destano preoccupazione gli altrini feriti. La polizia israeliana non esclude che non si tratti di terrorismo

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiorgiaMeloni : Profondo dolore e cordoglio per la morte di un nostro connazionale, Alessandro Parini, nell’attentato terroristico… - stanzaselvaggia : La più cara amica di Alessandro Parini, l’italiano morto nell’attentato di Tel Aviv, lo ricorda così. ?? - Palazzo_Chigi : Attentato terroristico a Tel Aviv: il Presidente @GiorgiaMeloni esprime profondo cordoglio per la morte di Alessan… - CCSdiplomacy : RT @GiorgiaMeloni: Profondo dolore e cordoglio per la morte di un nostro connazionale, Alessandro Parini, nell’attentato terroristico avven… - Avner67 : RT @ProgDreyfus: Questi sono i palestinesi che celebrano la morte offrendo dolci, festeggiano l’attentato di Tel Aviv dove è stato ucciso A… -