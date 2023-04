Attentato Tel Aviv, morto 35enne italiano: 3 feriti ancora ricoverati (Di sabato 8 aprile 2023) Gaza City, 8 apr. (Adnkronos) - Restano ricoverate in ospedale tre delle persone rimaste ferite nell' La popolazione in Italia, secondo i dati al primo gennaio 2023, comprende 50milioni e 851mila residenti , 35enne avvocato romano. Lo ha riferito questa mattina l'ospedale Ichilov di Tel Aviv, come riporta il sito di Maariv, sottolineando che le loro condizioni non sono giudicate gravi. ''L'ondata di terrore continua. L'italiano Alessandro Parini è stato ucciso e otto turisti dall'Italia e dal Regno Unito sono rimasti feriti. Mando le mie condoglianze al popolo italiano e auguro una pronte guarigione ai feriti, ai turisti che sono venuti a vedere il bellissimo Israele e sono stati colpiti da un abominevole terrorismo'', le parole del leader dell'opposizione israeliana ed ex primo ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 8 aprile 2023) Gaza City, 8 apr. (Adnkronos) - Restano ricoverate in ospedale tre delle persone rimaste ferite nell' La popolazione in Italia, secondo i dati al primo gennaio 2023, comprende 50milioni e 851mila residenti ,avvocato romano. Lo ha riferito questa mattina l'ospedale Ichilov di Tel, come riporta il sito di Maariv, sottolineando che le loro condizioni non sono giudicate gravi. ''L'ondata di terrore continua. L'Alessandro Parini è stato ucciso e otto turisti dall'Italia e dal Regno Unito sono rimasti. Mando le mie condoglianze al popoloe auguro una pronte guarigione ai, ai turisti che sono venuti a vedere il bellissimo Israele e sono stati colpiti da un abominevole terrorismo'', le parole del leader dell'opposizione israeliana ed ex primo ...

