Attentato Tel Aviv | morto 35enne italiano | 3 feriti ancora ricoverati

(Di sabato 8 aprile 2023) (Adnkronos) – Restano ricoverate in ospedale tre delle persone rimaste ferite nell’attacco terroristico di ieri sera sul lungomare di Tel, in Israele, dove ha perso la vita l’Alessandro Parini,avvocato romano. Lo ha riferito questa mattina l’ospedale Ichilov di Tel, come riporta il sito di Maariv, sottolineando che le loro condizioni non sono giudicate gravi. Parini era arrivato ieri nella città israeliana con degli amici per turismo. Nato a Roma nel 1987, ilsi era laureato con il massimo dei voti presso l’Università Luiss ‘Guido Carli’ nel 2011. Sin dalla pratica legale aveva cominciato a collaborare con lo studio legale internazionale Clifford Chance. Nel 2019 aveva conseguito il titolo di dottore di ricerca in diritto pubblico presso l’Università di Roma ‘Tor ...