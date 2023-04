Attentato Tel Aviv, morto 35enne italiano: 3 feriti ancora ricoverati (Di sabato 8 aprile 2023) Restano ricoverate in ospedale tre delle persone rimaste ferite nell' attacco terroristico di ieri sera sul lungomare di Tel Aviv, in Israele , dove ha perso la vita l'italiano Alessandro Parini , ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 8 aprile 2023) Restano ricoverate in ospedale tre delle persone rimaste ferite nell' attacco terroristico di ieri sera sul lungomare di Tel, in Israele , dove ha perso la vita l'Alessandro Parini , ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiorgiaMeloni : Profondo dolore e cordoglio per la morte di un nostro connazionale, Alessandro Parini, nell’attentato terroristico… - repubblica : Attentato a Tel Aviv, ucciso Alessandro Parini, 35enne romano. Italiano anche uno dei feriti. Rivendica la Jihad is… - Palazzo_Chigi : Attentato terroristico a Tel Aviv: il Presidente @GiorgiaMeloni esprime profondo cordoglio per la morte di Alessan… - LeoLov_official : RT @GiorgiaMeloni: Profondo dolore e cordoglio per la morte di un nostro connazionale, Alessandro Parini, nell’attentato terroristico avven… - sir_Dan1988 : RT @geascanca: Chi ha visto queste immagini - irruzione della polizia israeliana dentro al Al Aqsa, e violento e immotivato pestaggio dei p… -