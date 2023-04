Attentato Tel Aviv | Mattarella | “Vile atto terroristico”

(Di sabato 8 aprile 2023) “Il Presidente della Repubblica, Sergio, ha espresso la sua esecrazione per ilche, a Tel, ha provocato, insieme al ferimento di altri turisti, la morte del giovane avvocato italiano Alessandro Parini, rivolgendo ai suoi familiari e amici i sentimenti di cordoglio e di vicinanza della Repubblica e suoi personali. Ha espresso inoltre al Presidente dello Stato d’Israele, Isaac Herzog, le condoglianze della Repubblica Italiana”. Si legge in una nota del Quirinale. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiorgiaMeloni : Profondo dolore e cordoglio per la morte di un nostro connazionale, Alessandro Parini, nell’attentato terroristico… - repubblica : Attentato a Tel Aviv, ucciso Alessandro Parini, 35enne romano. Italiano anche uno dei feriti. Rivendica la Jihad is… - Palazzo_Chigi : Attentato terroristico a Tel Aviv: il Presidente @GiorgiaMeloni esprime profondo cordoglio per la morte di Alessan… - elicoh1 : A nome del Governo di Israele e del popolo d'Israele, invio le nostre condoglianze alla famiglia e agli amici di Al… - gemin_steven98 : RT @ilpost: Cosa sappiamo sull’attentato a Tel Aviv -

... Alessandro Parini, 35 anni, è morto ieri sera durante un attacco terroristico aAviv, in ... L'rivendicato dalla Jihad islamica, il gruppo militante palestinese che si spartisce con Hamas ..."Le autorità israeliane confermano la morte del cittadino italiano Alessandro Parini e riportano il possibile ferimento di altri connazionali nel vileAviv. Esprimo ferma condanna ...... Alessandro Parini, morto durante l'terroristico avvenuto ieri aAviv. Il governo italiano è solidale con lo Stato di Israele per il vile attacco subito". Così Tommaso Foti, capogruppo ...

Un turista italiano, Alessandro Parini, 35 anni di Roma, è stato ucciso in un attentato compiuto con l'auto lanciata sulla folla sul lungomare di Tel ...