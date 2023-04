Attentato Tel Aviv, Mattarella: “Vile atto terroristico” (Di sabato 8 aprile 2023) (Adnkronos) – “Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha espresso la sua esecrazione per il Vile atto terroristico che, a Tel Aviv, ha provocato, insieme al ferimento di altri turisti, la morte del giovane avvocato italiano Alessandro Parini, rivolgendo ai suoi familiari e amici i sentimenti di cordoglio e di vicinanza della Repubblica e suoi personali. Ha espresso inoltre al Presidente dello Stato d’Israele, Isaac Herzog, le condoglianze della Repubblica Italiana”. Si legge in una nota del Quirinale. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di sabato 8 aprile 2023) (Adnkronos) – “Il Presidente della Repubblica, Sergio, ha espresso la sua esecrazione per ilche, a Tel, ha provocato, insieme al ferimento di altri turisti, la morte del giovane avvocato italiano Alessandro Parini, rivolgendo ai suoi familiari e amici i sentimenti di cordoglio e di vicinanza della Repubblica e suoi personali. Ha espresso inoltre al Presidente dello Stato d’Israele, Isaac Herzog, le condoglianze della Repubblica Italiana”. Si legge in una nota del Quirinale. L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiorgiaMeloni : Profondo dolore e cordoglio per la morte di un nostro connazionale, Alessandro Parini, nell’attentato terroristico… - repubblica : Attentato a Tel Aviv, ucciso Alessandro Parini, 35enne romano. Italiano anche uno dei feriti. Rivendica la Jihad is… - DSantanche : Le notizie che giungono da Tel Aviv sugli attacchi terroristici ci lasciano senza parole. Profondo dolore per il no… - Adnkronos : Attentato Tel Aviv, Mattarella: 'Vile atto terroristico' . #Adnkronos - MarekNapoli : RT @GiorgiaMeloni: Profondo dolore e cordoglio per la morte di un nostro connazionale, Alessandro Parini, nell’attentato terroristico avven… -