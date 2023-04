Attentato Tel Aviv, il dolore dei genitori di Alessandro Parini: "Era semplice e modesto" (Di sabato 8 aprile 2023) "La semplicità. La riservatezza e la modestia". Il papà e la mamma di Alessandro Parini ricordano con queste parole all'Adnkronos il figlio 35enne morto nell'Attentato di ieri sera sul lungomare di ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 8 aprile 2023) "La semplicità. La riservatezza e la modestia". Il papà e la mamma diricordano con queste parole all'Adnkronos il figlio 35enne morto nell'di ieri sera sul lungomare di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiorgiaMeloni : Profondo dolore e cordoglio per la morte di un nostro connazionale, Alessandro Parini, nell’attentato terroristico… - GiuseppeConteIT : Esprimo il cordoglio della comunità del @Mov5Stelle per la morte di Alessandro Parini, il nostro connazionale rimas… - Palazzo_Chigi : Attentato terroristico a Tel Aviv: il Presidente @GiorgiaMeloni esprime profondo cordoglio per la morte di Alessan… - RightsforAnd : RT @stanzaselvaggia: La più cara amica di Alessandro Parini, l’italiano morto nell’attentato di Tel Aviv, lo ricorda così. ?? - Iokanan_ : @PQuerela @iurimariaprado Credo che siamo d'accordo nel merito, difendere l'attentato di Tel Aviv è merda -