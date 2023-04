Attentato Tel Aviv, il dolore dei genitori di Alessandro Parini: “Era semplice e modesto” (Di sabato 8 aprile 2023) (Adnkronos) – “La semplicità. La riservatezza e la modestia”. Il papà e la mamma di Alessandro Parini ricordano con queste parole all’Adnkronos il figlio 35enne morto nell’Attentato di ieri sera a Tel Aviv. Con una busta e dei fiori in mano lasciano l’appartamento a Monteverde dove il 35enne viveva da solo e dove loro, stretti in un dolore composto, sono tornati a prendere poche cose. “I traguardi raggiunti da Alessandro li conosceva solo lui – aggiungono – perché lui era fatto così. Sempre modesto”. La procura di Roma ha intanto aperto un fascicolo di indagine in relazione alla morte del 35enne. I magistrati dell’antiterrorismo, coordinati dal procuratore aggiunto Michele Prestipino, hanno già ricevuto una prima informativa da Digos e Ros e procedono per i reati di ... Leggi su italiasera (Di sabato 8 aprile 2023) (Adnkronos) – “La semplicità. La riservatezza e la modestia”. Il papà e la mamma diricordano con queste parole all’Adnkronos il figlio 35enne morto nell’di ieri sera a Tel. Con una busta e dei fiori in mano lasciano l’appartamento a Monteverde dove il 35enne viveva da solo e dove loro, stretti in uncomposto, sono tornati a prendere poche cose. “I traguardi raggiunti dali conosceva solo lui – aggiungono – perché lui era fatto così. Sempre”. La procura di Roma ha intanto aperto un fascicolo di indagine in relazione alla morte del 35enne. I magistrati dell’antiterrorismo, coordinati dal procuratore aggiunto Michele Prestipino, hanno già ricevuto una prima informativa da Digos e Ros e procedono per i reati di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiorgiaMeloni : Profondo dolore e cordoglio per la morte di un nostro connazionale, Alessandro Parini, nell’attentato terroristico… - GiuseppeConteIT : Esprimo il cordoglio della comunità del @Mov5Stelle per la morte di Alessandro Parini, il nostro connazionale rimas… - Palazzo_Chigi : Attentato terroristico a Tel Aviv: il Presidente @GiorgiaMeloni esprime profondo cordoglio per la morte di Alessan… - faustofafa : RT @geascanca: Chi ha visto queste immagini - irruzione della polizia israeliana dentro al Al Aqsa, e violento e immotivato pestaggio dei p… - acorneroflife : Ho appena letto dell’attentato a Tel Aviv e sono veramente distrutta -