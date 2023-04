Attentato Tel Aviv | è festa nella città del terrorista islamico

(Di sabato 8 aprile 2023) La vittima si chiamava Alessandro Parini ed era un giovane avvocato di Roma, aveva 35 anni, e si era specializzato in diritto amministrativo. Lavorava presso un prestigioso studio legale della capitale ed era amante dei viaggi, in particolare verso mete esotiche. Era arrivato in Israele da meno di 24 ore e, vista la bellissima serata, aveva deciso, insieme a un gruppo di amici e conoscenti italiani e inglesi, di passeggiare sulla parte più bella del lungomare di Tel, quella che divide il centro dalla zona del porto di Yafo. La passeggiata della morte Nessuno di loro poteva immaginare che una semplice passeggiata si potesse trasformare in una tragedia, quando un’auto guidata da un, la Jihad Islamica ha rivendicato la paternità dell’, è salita sul marciapiede e a una velocità che variava fra gli 80 e i 90 ...

'Purtroppo - osserva in una intervista all'A dnkronos don Gabriel Romanelli, parroco della Striscia di Gaza, parlando dell'terroristico sul lungomare diAviv dove è morto un italiano - ...Aviv in unterroristico è rimasto ucciso l'avvocato italiano Alessandro Parini , di 35 anni, appena giunto in Israele per trascorrervi la vacanze pasquali. Sono decine le vittime degli ...L'diAviv, dove ha perso la vita Alessandro Parini, è solo l'ultimo in ordine cronologico degli attacchi terroristici in cui hanno perso la vita cittadini italiani. Da Dacca al Bataclan, ...

"Vicinanza alla famiglia di Alessandro Parini, il giovane italiano morto a Tel Aviv e dura condanna dell'attentato. La comunità ...