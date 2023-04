Attentato sul lungomare di Tel Aviv. Chi era Alessandro Parini, il 35enne avvocato romano travolto da un auto (Di sabato 8 aprile 2023) Nell'attacco ci sono almeno 7 feriti, tra i quali britannici e altri due italiani, "non gravi". La polizia israeliana riferisce che l'Attentatore era un arabo israeliano. L'elogio di Hamas: "Dimostra la capacità della resistenza". Il rischio di un escalation della tensione Leggi su huffingtonpost (Di sabato 8 aprile 2023) Nell'attacco ci sono almeno 7 feriti, tra i quali britannici e altri due italiani, "non gravi". La polizia israeliana riferisce che l're era un arabo israeliano. L'elogio di Hamas: "Dimostra la capacità della resistenza". Il rischio di un escalation della tensione

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Tg3web : Ci furono anche soggetti esterni a Cosa nostra dietro la strage di via D'Amelio. Lo scrivono i giudici nelle motiva… - LaStampa : Veicolo sulla folla e spari, turista italiano ucciso nell’attentato sul lungomare di Tel Aviv. Netanyahu ordina amp… - DSantanche : Le notizie che giungono da Tel Aviv sugli attacchi terroristici ci lasciano senza parole. Profondo dolore per il no… - MaryAngelo23 : RT @FrancoScarsell2: Dolore e cordoglio per la perdita di Alessandro Parini,35 anni,romano morto ieri sera nell’attentato terroristico sul… - fabiogiannetti : RT @HerrGlanz: Oggi si sono celebrati i funerali di Vladlen Tatarsky, ex combattente e corrispondente di guerra sul fronte del Donbass. Ucc… -