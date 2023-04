Attentato nella notte a Tel Aviv, morto un 35enne italiano. Mattarella: “Vile attacco terroristico” (Di sabato 8 aprile 2023) Tel Aviv – Restano ricoverate in ospedale tre delle persone rimaste ferite nell’attacco terroristico di ieri sera sul lungomare di Tel Aviv, in Israele, dove ha perso la vita l’italiano Alessandro Parini, 35enne avvocato romano. Lo ha riferito questa mattina l’ospedale Ichilov di Tel Aviv, come riporta il sito di Maariv, sottolineando che le loro condizioni non sono giudicate gravi. ”La vittima è questo giovane professionista romano (leggi qui). Ho parlato ieri sera a lungo con il padre: la famiglia era profondamente colpita perché era appena arrivato a Tel Aviv per una vacanza con gli amici”, le parole del ministro degli Esteri Antonio Tajani, intervenuto in diretta questa mattina nel Gr1 delle 8 su Radio 1 Rai. ”Alla famiglia – ha aggiunto il ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 8 aprile 2023) Tel– Restano ricoverate in ospedale tre delle persone rimaste ferite nell’di ieri sera sul lungomare di Tel, in Israele, dove ha perso la vita l’Alessandro Parini,avvocato romano. Lo ha riferito questa mattina l’ospedale Ichilov di Tel, come riporta il sito di Maariv, sottolineando che le loro condizioni non sono giudicate gravi. ”La vittima è questo giovane professionista romano (leggi qui). Ho parlato ieri sera a lungo con il padre: la famiglia era profondamente colpita perché era appena arrivato a Telper una vacanza con gli amici”, le parole del ministro degli Esteri Antonio Tajani, intervenuto in diretta questa mattina nel Gr1 delle 8 su Radio 1 Rai. ”Alla famiglia – ha aggiunto il ...

