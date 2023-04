Attentato di Tel Aviv | la procura di Roma apre un fascicolo di indagine per la morte di Alessandro Parini

(Di sabato 8 aprile 2023) Ladiha aperto undiper l’terroristico avvenuto ieri a Tel, che è costato la vita al 35enne. I pm del gruppo antiterrorismo della Capitale, coordinati da Michele Prestipino, hanno ricevuto una prima informativa da Ros e Digos e procederanno per i reati di omicidio,con finalità di terrorismo e lesioni. Questa mattina, la polizia israeliana ha confermato che l’autore dell’è Yousef Abu Jaber, un arabo israeliano di 45 anni residente a Kfar Kassem, a nord est di Tel. L’uomo è stato ucciso ieri da un agente arrivato sul luogo dell’. Nel frattempo, il ministro degli Esteri israeliano Eli ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiorgiaMeloni : Profondo dolore e cordoglio per la morte di un nostro connazionale, Alessandro Parini, nell’attentato terroristico… - GiuseppeConteIT : Esprimo il cordoglio della comunità del @Mov5Stelle per la morte di Alessandro Parini, il nostro connazionale rimas… - stanzaselvaggia : La più cara amica di Alessandro Parini, l’italiano morto nell’attentato di Tel Aviv, lo ricorda così. ?? - ciombei : RT @iurimariaprado: Dunque questo gentiluomo di Diego Bianchi @zdizoro, mentre arrivano le notizie dell’attentato a Tel Aviv, manda intervi… - CalellaMichela : RT @stanzaselvaggia: La più cara amica di Alessandro Parini, l’italiano morto nell’attentato di Tel Aviv, lo ricorda così. ?? -

Procura Roma apre indagine La procura di Roma ha aperto un fascicolo di indagine per l'Aviv. I pm del gruppo antiterrorismo della Capitale, coordinati dall'aggiunto Michele Prestipino,...Aviv come Strasburgo, Parigi, Berlino. Dopo Antonio Megalizzi, Valeria Solesin e Fabrizia Di Lorenzo, quella di #AlessandroParini è un'altra giovane vita spezzata per mano del fanatismo e del ..."Esprimiamo il nostro cordoglio alla famiglia del nostro concittadino italiano" ucciso aAviv e "auguriamo la guarigione agli altri due concittadini". Lo dice l'Imam di Firenze, Izzedin ...'...

Alessandro Parini ucciso a Tel Aviv. Il racconto dell'amico: «L'auto, poi gli spari». I genitori: «Era un raga ilgazzettino.it

Uno degli italiani coinvolti nell'attacco in Israele: "Eravamo appena arrivati in città, quando abbiamo sentito il rumore dell'auto e gli spari" ..."Esprimiamo il nostro cordoglio alla famiglia del nostro concittadino italiano" ucciso a Tel Aviv e "auguriamo la guarigione agli altri due concittadini". (ANSA) ...