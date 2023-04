Attentato dell'Ira "altamente probabile", allarme degli 007 in Irlanda del Nord (Di sabato 8 aprile 2023) Una Pasqua ad alta tensione in Irlanda del Nord per la minaccia di New Ira, la denominazione dell'organizzazione paramilitare in seguito alla scissione di alcuni elementi dalla Provisional IRA che include dissidenti repubblicani Nord irlandesi, da sempre ostili a ogni compromesso. Lunedì ricorreranno i 25 anni dell'accordo di Pace del Venerdì Santo del 1998 e si temono attacchi terroristici. A Belfast e Dublino la settimana successiva ci saranno i leader di Regno Unito e della Repubblica d'Irlanda ma anche i protagonisti dello storico patto Tony Blair, l'allora leader irlandese Bertie Ahern e l'ex presidente americano Bill Clinton. Martedì arriverà anche Joe Biden, di origini irlandesi, riporta il Giornale che ricorda come "il clima festoso di questi ... Leggi su iltempo (Di sabato 8 aprile 2023) Una Pasqua ad alta tensione indelper la minaccia di New Ira, la denominazione'organizzazione paramilitare in seguito alla scissione di alcuni elementi dalla Provisional IRA che include dissidenti repubblicaniirlandesi, da sempre ostili a ogni compromesso. Lunedì ricorreranno i 25 anni'accordo di Pace del Venerdì Santo del 1998 e si temono attacchi terroristici. A Belfast e Dublino la settimana successiva ci saranno i leader di Regno Unito ea Repubblica d'ma anche i protagonistio storico patto Tony Blair, l'allora leader irlandese Bertie Ahern e l'ex presidente americano Bill Clinton. Martedì arriverà anche Joe Biden, di origini irlandesi, riporta il Giornale che ricorda come "il clima festoso di questi ...

