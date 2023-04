Attentato a Tel Aviv, ucciso il turista romano Alessandro Parini: aveva 35 anni (Di sabato 8 aprile 2023) Non ha avuto tempo di visitare la città di Tel Aviv, meta che aveva scelto per le vacanze pasquali con gli amici. Era appena arrivato Alessandro Parini, l’avvocato romano di 35 anni che ieri sera è rimasto vittima di un Attentato: prima un’auto lanciata sulla folla sul lungomare della città, poi la tragica notizia. Sette feriti, tra cui due italiani (non in condizioni critiche), e un morto. Con la conferma arrivata dal ministro Tajani: quel turista ucciso, quel corpo ormai senza vita apparteneva al 35enne. Chi era Alessandro Parini ucciso nell’Attentato a Tel Aviv su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 8 aprile 2023) Non ha avuto tempo di visitare la città di Tel, meta chescelto per le vacanze pasquali con gli amici. Era appena arrivato, l’avvocatodi 35che ieri sera è rimasto vittima di un: prima un’auto lanciata sulla folla sul lungomare della città, poi la tragica notizia. Sette feriti, tra cui due italiani (non in condizioni critiche), e un morto. Con la conferma arrivata dal ministro Tajani: quel, quel corpo ormai senza vita apparteneva al 35enne. Chi eranell’a Telsu Il Corriere della Città.

