Attentato a Tel Aviv | ucciso Alessandro Parini e altri due italiani feriti L’auto sulla folla e gli spari | cosa è successo

Un'auto a folle velocità si è lanciata sui passanti sul lungomare, dove i turisti stavano passeggiando. Il conducente ha anche tentato di sparare sulla folla e una volta uscito dal veicolo, che si era ribaltato, è stato ucciso dalle guardie di sicurezza israeliana. A Tel Aviv su quel lungomare è morto un turista italiano, Alessandro Parini, 35 anni di Roma, ucciso in un Attentato. Nell'attacco ci sono almeno 7 feriti, tutti turisti, tra i quali tre britannici e altri due italiani, "non gravi". Sono ricoverati all'ospedale Ichilov di Tel Aviv in condizioni "medie o leggere". A confermare l'identità della vittima italiana e il ferimento degli altri due è stato il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiorgiaMeloni : Profondo dolore e cordoglio per la morte di un nostro connazionale, Alessandro Parini, nell’attentato terroristico… - repubblica : Attentato a Tel Aviv, ucciso Alessandro Parini, 35enne romano. Italiano anche uno dei feriti. Rivendica la Jihad is… - DSantanche : Le notizie che giungono da Tel Aviv sugli attacchi terroristici ci lasciano senza parole. Profondo dolore per il no… - Adnkronos : Attentato Tel Aviv, Mattarella: 'Vile atto terroristico' . #Adnkronos - MarekNapoli : RT @GiorgiaMeloni: Profondo dolore e cordoglio per la morte di un nostro connazionale, Alessandro Parini, nell’attentato terroristico avven… -