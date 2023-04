Attentato a Tel Aviv, ucciso 35enne italiano: è l'avvocato Alessandro Parini (Di sabato 8 aprile 2023) Un turista italiano è morto in un Attentato sul lungomare di Tel Aviv, mentre altri due connazionali sono rimasti feriti. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha confermato la morte di Alessandro Parini, avvocato romano di 35 anni, arrivato venerdì in Israele con amici per turismo e ucciso "nel vile Attentato", dopo giorni di crescente escalation tra israeliani e palestinesi. "Il terrorismo non ha pietà, va condannato con grande fermezza", ha rimarcato Tajani, che ha anche parlato con il padre di Parini, "la Farnesina è al lavoro". I due feriti italiani "non sarebbero in condizioni gravi", ha aggiunto il ministro. Cordoglio unanime è stato espresso dalle più alte cariche dello Stato, dalla premier Giorgia Meloni, che ha anche ... Leggi su iltempo (Di sabato 8 aprile 2023) Un turistaè morto in unsul lungomare di Tel, mentre altri due connazionali sono rimasti feriti. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha confermato la morte diromano di 35 anni, arrivato venerdì in Israele con amici per turismo e"nel vile", dopo giorni di crescente escalation tra israeliani e palestinesi. "Il terrorismo non ha pietà, va condannato con grande fermezza", ha rimarcato Tajani, che ha anche parlato con il padre di, "la Farnesina è al lavoro". I due feriti italiani "non sarebbero in condizioni gravi", ha aggiunto il ministro. Cordoglio unanime è stato espresso dalle più alte cariche dello Stato, dalla premier Giorgia Meloni, che ha anche ...

