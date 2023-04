Attentato a Tel Aviv | tra i feriti anche il bergamasco Roberto Niccolai

(Di sabato 8 aprile 2023) Si chiama, ha 39 anni e vive a a Bergamo: è uno dei due italiani rimastivenerdì 7 aprile sul lungomare di Tel, in Israele.avrebbe ricevuto in ospedale la visita dell’ambasciatore Italiano in Israele Sergio Barbanti. Venerdì 7 aprile un’auto si è lanciata con una velocità folle contro i turisti che passeggiavano sul lungomare di Tel. Un turista italiano di 35anni, Alessandro Parini, avvocato di Roma, è morto. Altre almeno 6 persone sono rimaste ferite. L’autore dell’è stato ucciso dalla polizia. “Le autorità israeliane confermano la morte del cittadino italiano Alessandro Parini e riportano il possibile ferimento di altri connazionali nel vilea Tel. Esprimo ferma ...

Video su questo argomento Così è morto Alessandro Parini: le immagini dell'Aviv Nel frattempo, in attesa di dettagli più chiari, il ministro della Difesa israeliano, Yoav Gallant, ha ...'Condoglianze alla famiglia di Alessandro Parrini e vicinanza ai feriti nell'diAviv' Lo dichiara la senatrice Silvia Fregolent, della presidenza del Gruppo di Azione - Italia Viva - Renew Europe 'Anche in un periodo sacro per musulmani, ebrei e cristiani la ...La dinamica è apparsa immediatamente quella di un, con l'auto lanciata contro la folla nel lungomare diAviv, ma ora dopo ora gli inquirenti israeliani non riescono ad escludere che a causare la morte di Alessandro Parini, il 35enne ...

Ieri sera a Tel Aviv Alessandro Parini, un giovane avvocato romano, è stato ucciso da un’auto piombata sulla folla a tutta velocità. Altri quattro ragazzi, due italiani e due britannici, sono rimasti ..."Per il popolo palestinese non c'è fine al dolore", scrive il comico genovese sui social. Ma dopo l'attentato a Tel Aviv gli utenti dei social lo massacrano per quel contenuto. "Vergognati..." ...