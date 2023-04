Attentato a Tel Aviv, “stavamo passeggiando e l’auto è apparsa all’improvviso”: il racconto degli amici di Alessandro Parini (Di sabato 8 aprile 2023) “È apparsa l’auto, lui è stato trascinato a terra“. Con poche parole gli amici di Alessandro Parini provano a ricostruire i tragici attimi in cui il veicolo è piombato sulla folla di turisti che stava passeggiando sul lungomare di Tel Aviv, sparando e seminando il panico prima di ribaltarsi sotto i colpi della guardia di sicurezza israeliana. L’avvocato romano di 35 anni è l’unica vittima dell’Attentato, che ha provocato altri sette feriti: due sono a loro volta italiani. Il gruppo di amici, come ha raccontato il padre Enzo Parini a Il Messaggero, era appena arrivato in Israele. Tel Aviv è affollata di turisti durante le festività pasquali e il lungomare è uno dei luoghi più frequentati, specialmente ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 8 aprile 2023) “È, lui è stato trascinato a terra“. Con poche parole glidiprovano a ricostruire i tragici attimi in cui il veicolo è piombato sulla folla di turisti che stavasul lungomare di Tel, sparando e seminando il panico prima di ribaltarsi sotto i colpi della guardia di sicurezza israeliana. L’avvocato romano di 35 anni è l’unica vittima dell’, che ha provocato altri sette feriti: due sono a loro volta italiani. Il gruppo di, come ha raccontato il padre Enzoa Il Messaggero, era appena arrivato in Israele. Telè affollata di turisti durante le festività pasquali e il lungomare è uno dei luoghi più frequentati, specialmente ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaStampa : Veicolo sulla folla e spari, turista italiano ucciso nell’attentato sul lungomare di Tel Aviv. Netanyahu ordina amp… - DSantanche : Le notizie che giungono da Tel Aviv sugli attacchi terroristici ci lasciano senza parole. Profondo dolore per il no… - TgLa7 : ????Turista italiano ucciso in un attentato a Tel Aviv. Due gli attacchi, ci sarebbero almeno 7 turisti feriti - JoshMarks78 : RT @GiorgiaMeloni: Profondo dolore e cordoglio per la morte di un nostro connazionale, Alessandro Parini, nell’attentato terroristico avven… - Decet_Sperare : RT @riktroiani: #AlessandroParini, l'italiano morto nell'attentato a Tel Aviv, era un 35enne romano con una carriera da giurista davanti. E… -