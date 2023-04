Attentato a Tel Aviv: morto l’avvocato romano Alessandro Parini, feriti anche due italiani (Di sabato 8 aprile 2023) Venerdì Santo di morte a Tel Aviv. Un Attentatore islamico ha investito i pedoni con l’automobile nel venerdì di festa e ha sparato, poi è stato abbattuto. Cinque feriti, tra cui due italiani e due britannici, non gravi. La premier Giorgia Meloni ha condannato un “atto vile”. Hamas plaude alla Jihad parlando di “Operazione di alto livello”. La vittima dell’Attentato è Alessandro Parini, 35 anni e una carriera da giurista davanti, era di Roma e come migliaia di europei ogni anno aveva scelto di visitare Israele, insieme a un gruppo di amici. Era partito la mattina del Venerdì Santo per Tel Aviv e lì la sera è stato ucciso in un Attentato terroristico rivendicato dalla Jihad islamica, il gruppo militante palestinese che si spartisce con ... Leggi su laprimapagina (Di sabato 8 aprile 2023) Venerdì Santo di morte a Tel. Unre islamico ha investito i pedoni con l’automobile nel venerdì di festa e ha sparato, poi è stato abbattuto. Cinque, tra cui duee due britannici, non gravi. La premier Giorgia Meloni ha condannato un “atto vile”. Hamas plaude alla Jihad parlando di “Operazione di alto livello”. La vittima dell’, 35 anni e una carriera da giurista davanti, era di Roma e come migliaia di europei ogni anno aveva scelto di visitare Israele, insieme a un gruppo di amici. Era partito la mattina del Venerdì Santo per Tele lì la sera è stato ucciso in unterroristico rivendicato dalla Jihad islamica, il gruppo militante palestinese che si spartisce con ...

Chi era Alessandro Parini, l'italiano morto nell'attentato di Tel Aviv Leggi Anche Attacco terroristico a Tel Aviv, veicolo su la folla e poi spari - Morto un turista italiano Fotogallery - Attacchi terroristici a Tel Aviv, veicolo su la folla e poi spari: morto un turista italiano nuovi scontri Fotogallery - Francesi di nuovo in piazza contro la riforma delle pensioni, Parigi epicentro delle proteste VITTIME ... Attentato a Tel Aviv, ucciso un turista italiano Un turista italiano, Alessandro Parini, 35 anni di Roma, è stato ucciso in un attentato compiuto con l'auto lanciata sulla folla sul lungomare di Tel Aviv, non lontano dall'ambasciata d'Italia. Nell'attacco ci sono almeno 7 feriti, tra i quali britannici e altri due italiani, "... L'avvocato romano Alessandro Parini vittima dell'attentato a Tel Aviv E' Alessandro Parini il turista italiano ucciso sul lungomare di Tel Aviv in un attentato compiuto da un arabo - israeliano con l'auto lanciata sulla folla. Ci sono anche due feriti connazionali, ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani al Tg1. "Stiamo ... Leggi Anche Attacco terroristico aAviv, veicolo su la folla e poi spari - Morto un turista italiano Fotogallery - Attacchi terroristici aAviv, veicolo su la folla e poi spari: morto un turista italiano nuovi scontri Fotogallery - Francesi di nuovo in piazza contro la riforma delle pensioni, Parigi epicentro delle proteste VITTIME ...Un turista italiano, Alessandro Parini, 35 anni di Roma, è stato ucciso in uncompiuto con l'auto lanciata sulla folla sul lungomare diAviv, non lontano dall'ambasciata d'Italia. Nell'attacco ci sono almeno 7 feriti, tra i quali britannici e altri due italiani, "...E' Alessandro Parini il turista italiano ucciso sul lungomare diAviv in uncompiuto da un arabo - israeliano con l'auto lanciata sulla folla. Ci sono anche due feriti connazionali, ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani al Tg1. "Stiamo ... Chi era Alessandro Parini, l'italiano morto nell'attentato di Tel Aviv TGCOM Auto contro la folla a Tel Aviv, morto un turista italiano AGI - Un turista italiano è morto in un attentato avvenuto questa sera nel centro di Tel Aviv. Lo riporta il sito Walla news e la notizia è stata rilanciata da Times of Israel. La vittima, la cui iden ... Auto sulla folla a Tel Aviv. Ucciso turista italiano e ferite altre 7 persone Si trovava in centro a Tel Aviv per caso. Un turista italiano, Alessandro Parini, 35 anni avvocato romano, è morto durante quello che i media israeliani e il ministro degli Esteri non hanno esitato a ... AGI - Un turista italiano è morto in un attentato avvenuto questa sera nel centro di Tel Aviv. Lo riporta il sito Walla news e la notizia è stata rilanciata da Times of Israel. La vittima, la cui iden ...Si trovava in centro a Tel Aviv per caso. Un turista italiano, Alessandro Parini, 35 anni avvocato romano, è morto durante quello che i media israeliani e il ministro degli Esteri non hanno esitato a ...