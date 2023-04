Attentato a Tel Aviv, la folle corsa dell’auto sul lungomare pieno di persone: il video dall’alto (Di sabato 8 aprile 2023) Nel video, registrato dalle telecamere di sicurezza, la folle corsa dell’Attentatore, in auto, sul lungomare pieno di persone, a Tel Aviv. L’uomo, che ha tentato anche di sparare sui passanti, è stato ucciso dalle guardie di sicurezza israeliana. Come si vede nel filmato, dopo aver percorso decine di metri, la macchina è uscita dal viale e si è ribaltata. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 8 aprile 2023) Nel, registrato dalle telecamere di sicurezza, ladell’re, in auto, suldi, a Tel. L’uomo, che ha tentato anche di sparare sui passanti, è stato ucciso dalle guardie di sicurezza israeliana. Come si vede nel filmato, dopo aver percorso decine di metri, la macchina è uscita dal viale e si è ribaltata. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

