Attacco e sparatoria | le immagini subito dopo l' attentato a Tel Aviv

(Di sabato 8 aprile 2023) Un turista italiano, Alessandro Parini, 35 anni, è morto ieri sera durante unterroristico a Tel, in Israele. Un arabo-israeliano si è lanciato a tutta velocità con l'auto sulla folla, causando anche cinque feriti, tra cui due connazionali, che però non sarebbero in gravi condizioni. L're, poi, è uscito dall'auto e ha tentato di sparare sulla folla, ma è stato abbattuto dalle forze dell'ordine. L'rivendicato dalla Jihad islamica, il gruppo militante palestinese che si spartisce con Hamas il controllo di Gaza.