ATP Montecarlo, Luca Nardi vince la maratona con Lestienne e approda al turno decisivo delle qualificazioni (Di sabato 8 aprile 2023) Luca Nardi si complica la vita, va a servire due volte per il match nel secondo set, sciupa un match point al tie break, si fa trascinare al terzo, è costretto a restare un’ora in più in campo, ma alla fine supera il primo turno delle qualificazioni del torneo ATP Masters 1000 di Montecarlo. Battuto il transalpino Constant Lestienne, numero 4 del seeding cadetto, per 6-3 6-7 (6) 6-3 dopo due ore e mezza di battaglia sportiva. Domani sfida per il main draw con il tedesco Oscar Otte, testa di serie numero 11 delle qualificazioni. Nel primo set parte decisamente meglio il francese, che vince 11 dei primi 14 punti giocati e si procura due occasioni per il 3-0 pesante. Nardi si salva e resta in scia, poi ... Leggi su oasport (Di sabato 8 aprile 2023)si complica la vita, va a servire due volte per il match nel secondo set, sciupa un match point al tie break, si fa trascinare al terzo, è costretto a restare un’ora in più in campo, ma alla fine supera il primodel torneo ATP Masters 1000 di. Battuto il transalpino Constant, numero 4 del seeding cadetto, per 6-3 6-7 (6) 6-3 dopo due ore e mezza di battaglia sportiva. Domani sfida per il main draw con il tedesco Oscar Otte, testa di serie numero 11. Nel primo set parte decisamente meglio il francese, che11 dei primi 14 punti giocati e si procura due occasioni per il 3-0 pesante.si salva e resta in scia, poi ...

