ATP Montecarlo 2023: il tabellone di Novak Djokovic. Possibili incroci con Musetti e Sinner (Di sabato 8 aprile 2023) Nella giornata di ieri si è svolto il sorteggio che ha definito il tabellone principale del Masters1000 di Montecarlo, primo grande appuntamento della stagione sulla terra rossa europea. Nel Principato tanti tennisti di alto livello si confronteranno, anche se le assenze ci sono e non di poco conto. Il riferimento è agli spagnoli Carlos Alcaraz e Rafael Nadal, ai canadesi Felix Auger-Aliassime e Denis Shapovalov e all'azzurro Fabio Fognini, a cui era stata data una wild card, ma a causa di un infortunio alla caviglia è stato costretto al forfait. Fari puntati, dunque, su Novak Djokovic, n.1 del mondo e del seeding. Il serbo, impossibilitato a prendere parte alla trasferta americana per via le regole attualmente vigenti negli States in merito al vaccino anti-Covid, si è potuto comunque preparare nei ...

