ATP Montecarlo 2023, Giulio Zeppieri battuto da Marton Fucsovics nel 1° turno delle qualificazioni (Di sabato 8 aprile 2023) Giulio Zeppieri deve fermarsi subito nelle qualificazioni dell'ATP Masters 1000 di Montecarlo 2023: l'azzurro viene superato in rimonta dal magiaro Marton Fucsovics, numero 6 del seeding cadetto, vittorioso per 4-6 6-4 6-2 in due ore di gioco. Nel primo set i servizi sono a lungo dominanti: Zeppieri è il primo a rischiare, ma cancella subito la palla break concessa nel quinto gioco. L'azzurro, invece, coglie al volo l'occasione che gli si presenta nel decimo gioco, sfrutta il set point e chiude sul 6-4 dopo 45 minuti. L'azzurro non parte al meglio nel secondo set, cedendo il servizio nel terzo game, ma poi è bravo a centrare l'immediato controbreak. Zeppieri va di nuovo in difficoltà nel settimo gioco, si fa rimontare dal 30-15 e perde ...

