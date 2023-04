(Di sabato 8 aprile 2023) Ile ildell’Atpdi, evento in programma sulla terra rossa del Principato di Monaco. Dopo il Sunshine Double, il grande tennis fa tappa in Europa e più precisamente sulla terra battuta monegasca, dove i migliori al mondo si contenderanno il titolo. A guidare il seeding è Novak Djokovic, seguito da Stefanos Tsitsipas e Daniil Medvedev. Presenti anche tanti azzurri, da Jannik Sinner a Lorenzo Musetti, passando per Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego. Iltotale dell’evento dial maschile corrisponde a 5 milioni e 779mila 335 euro totali, dei quali 892mila 590euro andranno a beneficio di colui che infine alzerà il trofeo, con...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... WeAreTennisITA : FORZA JANNIK ???? Sinner sfida Medvedev, contro il quale non ha mai vinto nelle 5 precedenti sfide, per vincere il s… - Agenzia_Ansa : TENNIS | Sinner elimina il n.1 al mondo Alcaraz e conquista la finale del Masters 1000 di Miami, dove sfiderà Medve… - sportli26181512 : ATP Monte-Carlo, Djokovic e Sinner si esibiscono in città. VIDEO: Tutto pronto per il torneo ATP di Monte-Carlo, te… - Newsinunclick : Un Montecarlo terribile per Jannik Sinner. Il tabellone del terzo Masters 1000 stagionale, il primo sulla terra ros… - infoitsport : Atp Masters 1000 MONTECARLO 2023: IL MONTEPREMI e IL PRIZE money -

Tutto pronto per il torneodi Monte - Carlo, terzo1000 della stagione, in programma da domenica 9 aprile. Nel corso della mattinata, Jannik Sinner e Novak Djokovic si sono esibiti in alcuni scambi all'interno della ...ROMA - Sarà unMontecarlo in salita quello di Jannik Sinner . Il tabellone del terzo1000 stagionale, il primo sulla terra rossa , sarà a dir poco complicato per il 21enne azzurro: numero 9 ...... cominciano infatti le qualificazioni del Rolex Monte - Carlo. Due gli italiani impegnati: ... ITALIANI IN CAMPO OGGI 8 APRILE250 ESTORIL, semifinale: M. Cecchinato " M. Kecmanovic [6], ore ...

Monte-Carlo: Sinner guida il quartetto azzurro, sorteggiato in alto con Nole SuperTennis

Cressy-Berrettini è un match valido per il primo turno del Masters 1000 di Montecarlo: orario, notizie, pronostici, diretta tv e streaming.Montecarlo, 8 apr. – (Adnkronos) – Tutto pronto per il torneo Atp di Montecarlo, terzo Masters 1000 della stagione, in programma da domani. Nel corso della mattinata di oggi, il numero 9 del mondo, ...