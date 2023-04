ATP Marrakech 2023: la finale sarà tra Roberto Carballes Baena ed Alexandre Muller (Di sabato 8 aprile 2023) La finale del torneo ATP di Marrakech sarà tra lo spagnolo Roberto Carballes Baena ed il francese Alexandre Muller. Un ultimo atto sicuramente a sorpresa sulla terra rossa marocchina, con il tennista iberico che ha saputo rimontare il britannico Daniel Evans, mentre con il transalpino che ha superato in due set il russo Pavel Kotov. Carballes Baena ha sconfitto Evans con il punteggio di 2-6 6-4 6-2 dopo oltre due ore e mezza di gioco. Un successo in rimonta per lo spagnolo, che ha perso malamente la prima frazione per poi riuscire a vincere il secondo set con il break nel decimo gioco. Nel terzo set lo spagnolo ha dominato con il break in apertura e poi nel quinto gioco, chiudendo per 6-2 nella terza frazione. Vittoria ... Leggi su oasport (Di sabato 8 aprile 2023) Ladel torneo ATP ditra lo spagnoloed il francese. Un ultimo atto sicuramente a sorpresa sulla terra rossa marocchina, con il tennista iberico che ha saputo rimontare il britannico Daniel Evans, mentre con il transalpino che ha superato in due set il russo Pavel Kotov.ha sconfitto Evans con il punteggio di 2-6 6-4 6-2 dopo oltre due ore e mezza di gioco. Un successo in rimonta per lo spagnolo, che ha perso malamente la prima frazione per poi riuscire a vincere il secondo set con il break nel decimo gioco. Nel terzo set lo spagnolo ha dominato con il break in apertura e poi nel quinto gioco, chiudendo per 6-2 nella terza frazione. Vittoria ...

