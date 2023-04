ATP Estoril 2023: Marco Cecchinato sconfitto nettamente da Miomir Kecmanovic in semifinale (Di sabato 8 aprile 2023) Marco Cecchinato esce sconfitto dalla semifinale del torneo ATP 250 dell’Estoril, in Portogallo. A batterlo è il serbo Miomir Kecmanovic, che si impone con il punteggio di 6-3 6-1 e disputerà, in questo modo, il suo quarto ultimo atto sul circuito maggiore. In finale sfiderà uno tra il norvegese Casper Ruud e il francese Quentin Halys, con il primo nettamente favorito. I primi quattro game sono particolarmente lottati, anzi è Cecchinato a partire meglio e salire fino all’1-0 0-30. Lì è bravo Kecmanovic a salvare la situazione, ma dal quinto gioco tutto cambia. Un paio di rovesci sbagliati dal siciliano consegnano il break al serbo, che non solo va via con calma e sicurezza, ma strappa una seconda volta la battuta ... Leggi su oasport (Di sabato 8 aprile 2023)escedalladel torneo ATP 250 dell’, in Portogallo. A batterlo è il serbo, che si impone con il punteggio di 6-3 6-1 e disputerà, in questo modo, il suo quarto ultimo atto sul circuito maggiore. In finale sfiderà uno tra il norvegese Casper Ruud e il francese Quentin Halys, con il primofavorito. I primi quattro game sono particolarmente lottati, anzi èa partire meglio e salire fino all’1-0 0-30. Lì è bravoa salvare la situazione, ma dal quinto gioco tutto cambia. Un paio di rovesci sbagliati dal siciliano consegnano il break al serbo, che non solo va via con calma e sicurezza, ma strappa una seconda volta la battuta ...

