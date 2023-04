Atp Estoril 2023, Cecchinato sconfitto in semifinale: passa Kecmanovic in due set (Di sabato 8 aprile 2023) Marco Cecchinato è stato sconfitto in semifinale nel torneo Atp 250 di Estoril 2023. Il siciliano ha ceduto al serbo Miomir Kecmanovic, numero 6 del tabellone portoghese, con il punteggio di 6-3 6-1 in un’ora e sette minuti di gioco. Dopo un inizio promettente, il break subito nel quinto gioco ha stravolto la partita e mandato in crisi Cecchinato, uscito sconfitto dal secondo testa a testa con un Kecmanovic davvero solido e in palla. Il serbo si prende così la quarta finale in carriera sul circuito maggiore e attende ora uno tra Casper Ruud e Quentin Halys. IL TABELLONE DEL TORNEO MONTEPREMI PROGRAMMA E COPERTURA TV La cronaca – Cecchinato inizia la partita con il piede giusto, tenendo bene il servizio in apertura e ... Leggi su sportface (Di sabato 8 aprile 2023) Marcoè statoinnel torneo Atp 250 di. Il siciliano ha ceduto al serbo Miomir, numero 6 del tabellone portoghese, con il punteggio di 6-3 6-1 in un’ora e sette minuti di gioco. Dopo un inizio promettente, il break subito nel quinto gioco ha stravolto la partita e mandato in crisi, uscitodal secondo testa a testa con undavvero solido e in palla. Il serbo si prende così la quarta finale in carriera sul circuito maggiore e attende ora uno tra Casper Ruud e Quentin Halys. IL TABELLONE DEL TORNEO MONTEPREMI PROGRAMMA E COPERTURA TV La cronaca –inizia la partita con il piede giusto, tenendo bene il servizio in apertura e ...

