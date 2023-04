ATP Estoril 2023, Casper Ruud raggiunge in Finale Miomir Kecmanovic: sconfitto in tre set Quentin Halys (Di sabato 8 aprile 2023) Missione compiuta, pur con qualche patema, per Casper Ruud. Il norvegese (n.5 del mondo) sta cercando di ritrovarsi dopo che nei primi tre mesi dell’anno i risultati non sono stati all’altezza della situazione. Lo scandinavo si è imposto nelle semifinali dell’ATP250 di Estoril (Portogallo) contro il francese Quentin Halys (n.80 ATP) per 6-4 3-6 7-6 (2) in 2 ore e 7 minuti di gioco. Un Ruud non brillantissimo, ma comunque concreto nel corso del terzo parziale che si è deciso al tie-break. Sarà dunque il norvegese ad affrontare il serbo Miomir Kecmanovic, a segno per 6-3 6-1 contro Marco Cecchinato. Nel primo set l’avvio sprint di Ruud è letale per le ambizioni del transalpino. Perso malamente il turno alla battuta del primo game, ... Leggi su oasport (Di sabato 8 aprile 2023) Missione compiuta, pur con qualche patema, per. Il norvegese (n.5 del mondo) sta cercando di ritrovarsi dopo che nei primi tre mesi dell’anno i risultati non sono stati all’altezza della situazione. Lo scandinavo si è imposto nelle semifinali dell’ATP250 di(Portogallo) contro il francese(n.80 ATP) per 6-4 3-6 7-6 (2) in 2 ore e 7 minuti di gioco. Unnon brillantissimo, ma comunque concreto nel corso del terzo parziale che si è deciso al tie-break. Sarà dunque il norvegese ad affrontare il serbo, a segno per 6-3 6-1 contro Marco Cecchinato. Nel primo set l’avvio sprint diè letale per le ambizioni del transalpino. Perso malamente il turno alla battuta del primo game, ...

