Atletica | come sarà la staffetta mista di marcia a Parigi 2024? Definito il regolamento | addio 50 km

(Di sabato 8 aprile 2023) Svelato ildella nuovadiche farà il proprio esordio alle Olimpiadi di, ed andrà a sostituire la 50 km dimaschile per raggiungere la parità di genere: la distanzala medesima della maratona, ovvero 42.195 km. Saranno 25 le coppie, composte da un uomo ed una donna, che copriranno la distanza della maratona, suddivisa in quattro frazioni: ogni atleta percorrerà due tratti di poco più di 10 km ciascuno, in maniera alternata tra uomo e donna. La gara olimpica è in programma alle 07.30 del 7 agosto, si svolgerà sullo stesso percorso delle gare individuali di, vicino alla Tour Eiffel nel centro di, e si concluderà in circa tre ...

A La "Gazzetta dello Sport", Palmisano ha ammesso: "Dal decimo chilometro in poi sono tornata ad avvertire qualcosa di anomalo,se la gamba volesse andare per i fatti propri, ma è rimasto tutto ......un'attenta valutazione con il proprio agente ha optato per procedere con intervento chirurgico... Filippo Saulle e Marco Bernardi per quanto concerne la parte fisico/. "Un grande in bocca ...Nel Trofeo BPER Banca "scatto" di Davide Costa [, CUS Genova], seguito da Luca Franchi [... Clicca per saperesi vota e per vedere le classifiche complete delle votazioni ! Premio ...

Bicchiere mezzo pieno per Antonella Palmisano, campionessa olimpica dei 20 km di marcia a Tokyo 2020, dopo i 25 km percorsi in allenamento ieri ed in vista del nuovo test di domani, in cui l'azzurra p ...