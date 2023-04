Atletica, Antonella Palmisano prova un lungo da 25 km. E l’incontro con Massimo Stano… (Di sabato 8 aprile 2023) Bicchiere mezzo pieno per Antonella Palmisano, campionessa olimpica dei 20 km di marcia a Tokyo 2020, dopo i 25 km percorsi in allenamento ieri ed in vista del nuovo test di domani, in cui l’azzurra proverà un ritmo tale da farle capire se potrà partecipare alla 10 km del 30 aprile a Madrid. Palmisano martedì scorso si era sottoposta ad un’infiltrazione ecoguidata, praticata dal professor Dante Dallari, all’Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna, a causa dell’infiammazione del nervo sciatico, al livello del cavo popliteo del ginocchio sinistro. L’azzurra ha tracciato un bilancio dell’uscita alla “Gazzetta dello Sport”: “Dal decimo chilometro in poi sono tornata ad avvertire qualcosa di anomalo, come se la gamba volesse andare per i fatti propri, ma è rimasto tutto abbastanza sotto controllo“. Atletica, Noah Jeruto ... Leggi su oasport (Di sabato 8 aprile 2023) Bicchiere mezzo pieno per, campionessa olimpica dei 20 km di marcia a Tokyo 2020, dopo i 25 km percorsi in allenamento ieri ed in vista del nuovo test di domani, in cui l’azzurra proverà un ritmo tale da farle capire se potrà partecipare alla 10 km del 30 aprile a Madrid.martedì scorso si era sottoposta ad un’infiltrazione ecoguidata, praticata dal professor Dante Dallari, all’Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna, a causa dell’infiammazione del nervo sciatico, al livello del cavo popliteo del ginocchio sinistro. L’azzurra ha tracciato un bilancio dell’uscita alla “Gazzetta dello Sport”: “Dal decimo chilometro in poi sono tornata ad avvertire qualcosa di anomalo, come se la gamba volesse andare per i fatti propri, ma è rimasto tutto abbastanza sotto controllo“., Noah Jeruto ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OA_Sport : Atletica, Antonella Palmisano attesa da alcuni test per comprendere le sue condizioni di salute - - magsportivo : NEWS - Atletica leggera: il calvario di @Nelly_Palmisano: martedì infiltrazione guidata a Bologna. In bocca al lupo… - sportface2016 : #Atletica, Antonella #Palmisano si sottoporrà ad un'infiltrazione ecoguidata: 'Voglio crederci ancora' - abuongi : #Atletica Antonella Palmisano alarm: the Olympic champion, still injured, has thought about retiring Allarme… -