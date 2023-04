Atletica | alle Olimpiadi la gara di marcia ‘a staffetta a coppie’

Leggi su ilfaroonline

(Di sabato 8 aprile 2023) Novità per laai Giochi Olimpici di Parigi 2024. World Athletics e il CIO hanno definito e ufficializzato il format dellamista che sostituirà la 50 km maschile: non sarà la 35 km a squadre ma si tratterà di unaa coppie (un uomo e una donna), con quattro frazioni complessive, due a testa, per coprire un totale di 42,195 km, ovvero la classica distanza della maratona. L’ordine sarà uomo, donna, uomo, donna, e ognuna delle frazioni sarà lunga poco più di dieci chilometri. World Athletics ha specificato che la distanza di maratona è stata scelta per la sua popolarità nell’e per il suo legame con la storia dei Giochi Olimpici. L’evento debutterà nel programma a cinque cerchi mercoledì 7 agosto 2024, sei giorni dopo la mattinata di giovedì 1° agosto che assegnerà i titoli olimpici della 20 km ...