Atalanta, occasione sprecata: Sansone-Orsolini, il Bologna sogna (Di sabato 8 aprile 2023) L'Atalanta spreca una buona occasione per agganciare l'Inter al quarto posto: a Bergamo vince il Bologna 2-0 grazie alle reti di Sansone e Orsolini, entrambe arrivate nel secondo tempo. Nona sconfitta in campionato per la compagine orobica, la quinta maturata tra le mura amiche: sognano invece i felsinei, a -5 proprio dall'Atalanta e dalla zona europea. Per un match bloccato e con pochi spazi Gasperini si è affidato al 3-4-1-2: sostituito all'ultimo minuto Ruggeri – out a causa di un risentimento muscolare al flessore sinistro nella rifinitura -, al posto dell'esterno azzurro spazio a Maehle con Lookman e Hojlund in attacco. Falso nueve per i rossoblù con Sansone supportato da Soriano, Ferguson e Barrow. Il primo tempo è scivolato via tra qualche ...

