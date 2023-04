Atalanta | le pagelle di CM | Højund resta a secco | Palomino sbadato

(Di sabato 8 aprile 2023) Musso 5: attento su Moro e Kyriakopoulos, esce per anticipare Ferguson ma non riesce a prevedere nessuno dei due gol Scalvini 5,5: inoperoso pe...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... 11contro11 : Le pagelle di #Atalanta-#Bologna (0-2): spettacolo rossoblù #Fantacalcio #SerieA #11contro11 - AtalantaliveIT : Atalanta-Bologna 0-2, le pagelle del nostro @martinocardani : le sufficienze sono poche... #Atalanta #AtalantaBC… - TMW_radio : ?? Atalanta-Bologna 2-0 (Sansone 49'; Orsolini 85') Vittoria convincente del Bologna contro l'Atalanta. Un 2-0 da… - martinocardani : Atalanta-Bologna 0-2, le mie pagelle per @AtalantaliveIT : le sufficienze sono poche... #Atalanta #AtalantaBC… - Atalantinicom : #Atalanta - Atalanta Bergamasca Calcio - Bologna Football Club 1909. Pagelle Adagurda... -

Commenta per primo Musso 5: attento su Moro e Kyriakopoulos, esce per anticipare Ferguson ma non riesce a prevedere nessuno dei due gol Scalvini 5,5: inoperoso per quasi tutto il primo tempo, contiene ...Le, i voti, il tabellino, le ammonizioni e i gol di- Bologna, match valevole per la ventinovesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. Al Gewiss Stadium grande prestazione dei ...L'parte anche bene, spreca un paio di occasioni, ma poi cede nel secondo tempo sotto i ... LEE I VOTI

Primavera 1, Atalanta-Napoli: le pagelle dei bergamaschi Mondoprimavera

Musso 5: attento su Moro e Kyriakopoulos, esce per anticipare Ferguson ma non riesce a prevedere nessuno dei due gol Scalvini 5,5: inoperoso per quasi tutto il primo tempo, contiene Sansone, non è al ...Il Bologna continua a risalire la classifica e sgambetta l'Atalanta nella rincorsa a un posto Champions. La squadra di Thiago Motta s'impone 2-0 ed è saldamente all'ottavo posto in classifica (43 punt ...