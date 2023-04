Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Atalanta, frenata Champions: il Bologna vince 2-0: Atalanta, frenata Champions: il Bologna vince 2-0 I gol di Sanso… -

Il Bologna sgambetta l'Atalanta che ora vede allontanarsi la qualificazione alla prossima Champions. La squadra di Thiago Motta porta a casa i tre punti dal Gewiss Stadium grazie ai gol di Sansone al 49' e Orsolini all'86'.

Atalanta, frenata Champions: il Bologna vince 2-0 La Gazzetta dello Sport

Due gol nella ripresa decidono la sfida di Bergamo: Thiago Motta vede l'Europa. La Dea getta al vento una ghiotta occasione di agganciare ...Squadre in campo dalle 16,30. I nerazzurri tentano l’aggancio a un posto in Champions, ma anche gli uomini di Motta lottano per un posto in Europa ...