Atalanta, De Roon: «Nella ripresa troppo molli» (Di sabato 8 aprile 2023) Le parole di De Roon dopo la sconfitta dell’Atalanta: «Soprattutto Nella ripresa il Bologna ha meritato: noi troppo statici» Marten De Roon ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta dell’Atalanta contro il Bologna. Di seguito le sue parole. «Soprattutto Nella ripresa il Bologna ha meritato. Nel primo tempo abbiamo creato tre occasioni e dovevamo fare gol, ma sono tutte partite difficili anche con le ultime in classifica, e oggi sapevamo che sarebbe stata una battaglia. Nella ripresa siamo stati troppo molli e statici, siamo delusi del risultato. Non siamo stati abbastanza aggressivi in pressione e abbiamo fatto fatica perché il Bologna negli spazi è molto ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 8 aprile 2023) Le parole di Dedopo la sconfitta dell’: «Soprattuttoil Bologna ha meritato: noistatici» Marten Deha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta dell’contro il Bologna. Di seguito le sue parole. «Soprattuttoil Bologna ha meritato. Nel primo tempo abbiamo creato tre occasioni e dovevamo fare gol, ma sono tutte partite difficili anche con le ultime in classifica, e oggi sapevamo che sarebbe stata una battaglia.siamo statie statici, siamo delusi del risultato. Non siamo stati abbastanza aggressivi in pressione e abbiamo fatto fatica perché il Bologna negli spazi è molto ...

